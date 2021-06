Pai Partners investe nella pelletteria auto e compra Pasubio

Pai Partners, società di privateequity, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Pasubio, azienda che opera nella produzione di pelli di alta qualità per il mondo automotive, da Cvc Capital Partners. Con sede a Vicenza, Pasubio impiega circa 1.000 persone e opera con sei stabilimenti, dove svolge attività di concia, post-concia e taglio. L'azienda ha stabilimenti in Europa e Nord America, oltre a un centro di ricerca e sviluppo dedicato in Italia. I clienti principali includono Porsche, Bmw, Bentley, Jlr, Volkswagen, Rolls Royce, Lamborghini e Maserati. Con la proprietà di Cvc, Pasubio ha registrato risultati importanti attraverso una crescita organica e acquisizioni strategiche volte a espanderne l'estensione geografica e la base di clienti.

Pai supporterà il management team di Pasubio nei suoi futuri piani di crescita, che includono l'ulteriore consolidamento del frammentato mercato globale della pelle per automobili e la diversificazione dell'offerta dell'azienda in altri materiali premium per interni automobilistici. Pai investirà dal fondo Pai Europe VII.

L'operazione di acquisizione di Pasubio da parte di Pai Partners dovrebbe chiudersi nell'ottobre 2021. I dettagli finanziari della transazione non sono stati resi noti. "Siamo lieti di investire in Pasubio. L'azienda ha una fantastica reputazione nel suo settore ed è un player chiave a livello europeo con un significativo potenziale globale", afferma Simone Cavalieri, Partner e Responsabile di Pai Partners per l'Italia.

"Abbiamo apprezzato molto il nostro percorso con Cvc, e vorremmo ringraziarli per tutto il loro sostegno nell'aiutarci a trasformarci sotto la loro proprietà. Nel corso degli ultimi anni, abbiamo ulteriormente professionalizzato le nostre operazioni e i nostri processi, attraverso una combinazione di nuove competenze e automazione, così come abbiamo costruito un impareggiabile track record di qualità e servizio per i nostri clienti in tutto il mondo", afferma Luca Pretto, ceo di Pasubio.

Pai è stata assistita da Deutsche Bank e Labs Corporate Finance per l'M&A, Latham & Watkins e Kirkland & Ellis per gli aspetti legali, Roland Berger per quelli commerciali, PWC per quelli finanziari, Efeso Consulting per quelli operativi, Ramboll per quelli Esg e Russo De Rosa Associati per quelli fiscali. Cvc è stata assistita da JP Morgan per l'M&A, Shearman & Sterling per gli aspetti legali, Kearney per quelli commerciali, E&Y per quelli finanziari, Erm per quelli ambientali e Facchini Rossi Michelutti per quelli fiscali.