Gm: spinge su elettrico, 35 miliardi di investimenti al 2025

General Motors accelera nell'elettrico: fra il 2020 e il 2025 investirà nel settore 35 miliardi di dollari, in aumento del "75% rispetto all'impegno iniziale preso prima della pandemia". Lo afferma Gm in una nota, sottolineando che l'investimento è propedeutico alla sua strategia di diventare leader del mercato dei veicoli elettrici in nord America. "Gm punta a vendite globali annuali di veicoli elettrici per oltre un milione di unità entro il 2025 e stiamo aumentando i nostri investimenti nel settore perché vediamo uno slancio negli Stati Uniti sull'elettrico", mette in evidenza l'amministratore delegato Mary Barra.