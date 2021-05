Il patron di Tesla Elon Musk ha chiarito in un tweet che la sua casa automobilistica "non ha venduto alcun Bitcoin", dopo che ieri la criptovaluta era scesa ad una quotazione di 43 mila dollari in seguito ad un cinquettio in cui l'imprenditore sembrava aver lasciato intendere che la sua societa' aveva venduto o potesse vendere il resto della sua riserva di bitcoin. Dopo la precisazione, la criptovaluta si e' parziamente ripresa, salendo ad oltre 44 mila dollari.