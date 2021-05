Musk lascia intendere di voler mollare i Bitcoin di Tesla

Elon Musk in un uno scambio su Twitter ha lasciato intendere che Tesla potrebbe vendere o si sarebbe già liberata dei Bitcoin ancora in suo possesso. Lo riporta Bloomberg. In poco tempo, dopo la diffusione della notizia, la criptovaluta è scivolata del 5%. "I possessori di Bitcoin - ha scritto un utente che si firma @CriptoWhale - si schiaffeggeranno il prossimo trimestre quando scopriranno che Tesla ha mollato il resto dei loro Bitcoin. Con la quantità di odio che Elon Musk sta ricevendo , non lo biasimo...". Pronta il commento di Musk: "Infatti..", quasi a confermare la tesi dell'utente a cui ha risposto, scrivono i media.