Geico Taikisha, nuovi impianti verniciatura in 10 mesi

Il produttore mondiale di impianti per la verniciatura delle scocche automobilistiche Geico Taikisha riuscirà a produrre le nuove linee produttive nel tempo "record" di 10 mesi al posto degli attuali 18. E' quanto annuncia sottolineando che il risultato è reso possibile "grazie all'ottimizzazione dell'interazione uomo-macchina e delle procedure di produzione ottenute con Smart Paintshop".

Il Gruppo ha inoltre stretto una collaborazione con Dassault Systèmes per lo sviluppo della tecnologia Pes (Paintshop Execution System) che prevede l'implementazione degli applicativi Delmia per la pianificazione della produzione per il reparto di verniciatura 4.0, che dispone simultaneamente di "soluzioni intelligenti, connesse e strategiche per migliorare l'efficienza, la sicurezza, la qualità e la sostenibilità delle attività di verniciatura delle scocche delle automobili", sottolinea il Gruppo.