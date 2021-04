India invita Elon Musk ad avviare produzione Tesla nel Paese

Il 'caso' industriale e commerciale Tesla fa gola a molti protagonisti della translzione elettrica, non fosse altro che per l'effetto trainante che le diverse Model 3, S e X hanno sulla immagine positva della mobilità elettrica.

Ultima in ordine di tempo è la presa di posizione dell'India che - attraverso una dichiarazione del ministro del Gabinetto Esecutivo Nitin Gadkari - ha lanciato un chiaro invito ad Elon Musk ad avviare una produzione Tesla in quel Paese, correttamente ritenuto un mercato che a breve potrebbe guidare, assieme a quelli già attivi, la trasformazione del parco circolante.

Gadkari - riporta il quotidiano Economic Times of India - ritiene che in funzione del miglioramento dei prodotti locali, entro due anni l'India possa essere in grado di produrre anche veicoli elettrici del livello di Tesla. "Suggerirò loro - ha detto riferendosi al costruttore di Palo Alto - che avviare uno stabilimento di produzione in India è una occasione d'oro" ed ha ricordato che già oggi Tesla "sta acquistando molti componenti dai produttori indiani. Questo conferma la validità dell'idea".

Per quanto riguarda la produzione altrove e la sola vendite in India, Gadkari ha aggiunto che Tesla è evidentemente libera di farlo, ma "se decideranno di produrre qui in India, li sosterremo.Tesla può creare cluster industriali e creare e sviluppare i propri fornitori qui". Ed ha concluso che potrebbe "esportare molti veicoli dall'India ed essere, rispetto agli altri Paesi, economicamente sostenibile".