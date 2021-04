Aumento vendite per FAW-Volkswagen in primo trimestre

La FAW-Volkswagen Automotori Co., Ltd., una joint venture del settore automobilistico tra il China FAW Group Co. Ltd. e Volkswagen AG, ha rilevato un forte volume di vendite di auto nel primo trimestre del 2021, registrando un aumento del 72% su base annua e un totale di 580.529 unità in soli tre mesi.

Secondo i dati forniti dall'azienda, 337.000 unità sono state vendute con il marchio Volkswagen, 207.196 con il marchio Audi e 36.333 con il marchio Jetta.

Fondata nel 1991, la FAW-Volkswagen è diventata una delle case automobilistiche con il più alto volume di vendite a livello mondiale. Attualmente l'azienda ha cinque centri di produzione in tutta la Cina.