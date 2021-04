Ferrari: Carando, Portofino M è l'auto ideale per tutti

Se la Ferrari Portofino è stata molto apprezzata in particolare per il suo equilibrio tra design, piacere di guida e comfort di bordo, la Portofino M rafforza queste caratteristiche distintive e sviluppa ulteriormente tutte le più recenti tecnologie orientate alle prestazioni, tra cui spiccano il Manettino a 5 posizioni con la nuova modalità ‘Race’, il nuovo cambio a 8 rapporti e un motore capace di erogare 620 cv". E' quanto ha sottolineato all'ANSA Emanuele Carando, responsabile Marketing Prodotto Ferrari secondo cui "queste caratteristiche fanno della Portofino M l’auto ideale per tutti, ma in particolare - ha aggiunto - per due tipologie di clienti: gli amanti delle spider, persone di tutte le età che amano viaggiare a tetto aperto nonché assaporare performance e piacere di guida di una vera sportiva senza compromessi sul comfort quotidiano e per lunghi viaggi; e giovani famiglie con bambini che amano il senso di libertà. Grazie allo spazio a disposizione la Portofino M è ideale sia per i weekend fuori porta che per gli impegni quotidiani".

La Portofino M si conferma essere un’auto con due anime: un vero coupé sportivo e una elegante spider - ha sottolineato Carando - e il potenziamento delle prestazioni della Portofino M ha portato ad alcuni interventi mirati di design, tra cui la riprogettazione del paraurti anteriore, gli innovativi nuovi sfoghi d’aria all’altezza del passaruota e, sul posteriore, i nuovi scarichi che hanno permesso uno snellimento complessivo del volume e l’alleggerimento generale delle forme.