Skf investe in Italia, 40 milioni per stabilimento Airasca

La Skf investe 40 milioni di euro per ampliare e ammodernare lo stabilimento di Airasca (Torino).

L'investimento ha l'obiettivo di trasferire la produzione di cuscinetti di precisione per applicazioni industriali nel più grande sito italiano del Gruppo, attraverso la costruzione di un nuovo stabilimento. Ad Airasca saranno installate linee completamente automatizzate per la produzione di cuscinetti di precisione, la prima delle quali si prevede che sarà operativa entro il 2022.

Gli investimenti nei processi di produzione automatizzati consentiranno di consolidare i siti produttivi del Gruppo nell'Italia settentrionale, con un impatto su altri due stabilimenti. Lo stabilimento di Pianezza, dedicato alla produzione di cuscinetti di precisione, sarà consolidato nel sito di Airasca. Lo stabilimento di Villar Perosa continuerà la produzione di cuscinetti per le industrie ferroviaria e aerospaziale, mentre quella di cuscinetti di precisione sarà trasferita ad Airasca.

"Questo investimento renderà la nostra offerta di cuscinetti di precisione una delle più competitive sul mercato. Attraverso i processi di produzione e controllo di qualità automatizzati, miglioreremo enormemente sia la flessibilità dell'offerta sia le prestazioni dei nostri prodotti", commenta il presidente Kent Viitanen. "Questo investimento conferma la fiducia di Skf nei confronti dell'Italia e del sito di Airasca, dove il consolidamento e il raggruppamento delle competenze consentirà sinergie, innovazione ed efficienza. E' un'iniziativa per lo sviluppo del business dei cuscinetti di precisione ed è motivo di orgoglio per tutta la comunità Skf in Italia" sottolinea Aldo Cedrone, amministratore delegato di Skf Italia.