Stellantis: 8 marzo assemblea per azioni e cash Faurecia

E' stata convocata per l'8 marzo alle 14, in remoto, l'assemblea straordinaria di Stellantis per approvare la distribuzione agli azionisti della società di un massimo di 54.297.006 azioni ordinarie di Faurecia e 308 milioni di euro che sono i proventi ricevuti da Peugeot per la vendita di azioni ordinarie di Faurecia nell'ottobre 2020. Per proteggere la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti in relazione all'epidemia di Covid-19, agli azionisti non sarà consentito partecipare di persona all'assemblea.