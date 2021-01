Piaggio: Colaninno, dobbiamo cambiare Dna in pochi anni

"Piaggio deve cambiare completamente il proprio Dna, se non riuscisse a farlo avrebbe dei forti problemi". Lo afferma il presidente e amministratore delegato del Gruppo Roberto Colaninno, intervenuto al convegno 'Il Mondo nel 2021' organizzato da Ispi e Assolombarda. Secondo Colaninno Piaggio "deve cambiare la cultura delle persone, la stuttura industriale degli stabilimenti, non deve perdere il mercato e deve equilibrarsi su modelli di gestione politica, economica e dimensionale molto diversi tra loro". "Se in Europa non facciamo alla svelta a trovare unità - spiega - certamente non potremo avere una competenza alla pari con la Cina".



L'Europa deve fare "un passo sufficiente" per "cambiare cultura, persone, centri di ricerca e investimenti e per non perdere le opportunità di un mondo che sta cambiando in modo che non riusciamo a cogliere pienamente". "I cambiamenti in atto - sottolinea - ci obbligheranno a una cultura ad una apertura e a cambiamenti ancora lontani dal nostro Dna attuale".