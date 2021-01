La quota di Tacticum in Pirelli,pari all'1,872% del capitale, è rimasta invariata dallo scorso 22 dicembre, dopo che Ivanovich Mutavchi Arkadiy ha ceduto la propria partecipazione nel fondo lussemburghese a tre nuovi soci. Lo si legge negli aggiornamenti resi alla Consob in cui viene indicato che "Tacticum Investments ha precisato di non essere controllata da alcun soggetto".