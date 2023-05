Tps aderisce al servizio e-bike sharing di Pirelli

Il servizio di bike sharing fornito da Pirelli prende sempre più piede tra le aziende, dopo Terna, Aon e altri gruppi tra cui la stessa Bicocca è stato adottato da Tps, il gruppo di ingegneria che lo metterà a disposizione dei suoi 500 dipendenti nelle tre sedi di Gallarate, San Benedetto del Tronto e Torino.

Le bici elettriche della flotta 'CYCL-e around' hanno 115km di autonomia e, ricorda una nota, sono prenotabili tramite un'applicazione dedicata e a disposizione dei dipendenti per gli spostamenti di lavoro, per il tragitto casa-ufficio, ma anche per il weekend. "Stiamo rafforzando gli obiettivi di sostenibilità che sono parte integrante delle strategie del gruppo TPS", ha dichiarato il ceo Alessandro Rosso - "È un segnale di attenzione verso i dipendenti e verso l'ambiente, per dare il nostro piccolo contributo per uno stile di vita più sano incentivando l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi a zero emissioni". "L'avvio del servizio 'CYCL-e around' da parte di TPS conferma l'attenzione del mondo delle aziende alla sostenibilità. È un contributo al miglioramento della micro-mobilità nelle città utilizzando mezzi moderni e a zero emissioni, nel rispetto concreto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite", ha dichiarato Francesco Bruno, head of micromobility Solutions di Pirelli.