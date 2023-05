In Svezia dal 2025 strade per la ricarica in movimento

Dal 2025 arriva in Svezia il primo tratto al mondo di strada elettrificata. Il sistema stradale elettrico Ers consentirà ai veicoli elettrici di ricaricarsi in movimento, consentendo di percorrere distanze maggiori tra le visite alle stazioni di ricarica.

L'autostrada scelta è la E20, situata al centro delle principali città svedesi, Stoccolma, Göteborg e Malmö. Questa sarà la prima parte di un piano più grande che prevede oltre tremila chilometri di strade svedesi che otterranno il trattamento elettrico. La Svezia è stata pioniera nei test stradali elettrificati e ha già sperimentato tre soluzioni.

Nel 2016, è stato aperto un tratto di strada di due chilometri a Gävle, nella Svezia centrale, che utilizzava linee elettriche aeree per consentire ai veicoli pesanti di ricaricarsi tramite pantografi. Successivamente, un tratto di strada di 1,6 chilometri a Gotland è stato elettrificato utilizzando bobine di carica posizionate sotto l'asfalto. Nel 2018, Trafikverket ha introdotto la prima guida di ricarica al mondo su un tratto di due chilometri che permetteva ai camion elettrici di abbassare un braccio mobile per rifornirsi di elettricità.

Il sistema di ricarica induttivo collocato sotto l'asfalto funziona come la ricarica wireless dei telefoni cellulari. Una piastra di ricarica è incorporata sotto la strada e veicoli elettrici si ricaricano mentre transitano. La tecnologia estenderebbe la gamma utilizzabile di un veicolo elettrico e potrebbe anche portare a veicoli elettrici più economici grazie a batterie più piccole.