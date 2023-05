Peugeot: arrivano le varianti mild hybrid di 3008 e 5008

Con i nuovi 3008 e 5008 Hybrid 136 e-DCS6 debutta il sistema ibrido a 48V sui Suv del Leone.

Questo è formato da un propulsore a benzina PureTech di nuova generazione con una potenza di 136 CV, che lavora in sinergia con un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a 6 rapporti nel quale è integrato un motore elettrico. La batteria agli ioni di litio da 0,89 kWh si ricarica durante la guida, e così il sistema in questione, oltre ad offrire una coppia supplementare a bassi regimi , contribuisce a ridurre il consumo di carburante fino al 15%.

Il nuovo sistema Peugeot Hybrid 48V consente un approccio all'esperienza di guida full electric procedendo a zero emissioni nel traffico cittadino fino a 30Km/h, ed effettuando la fase di partenza così come le manovre di parcheggio a velocità ridotta, sempre in elettrico.

Nello specifico, 3008 Hybrid 136 e-DCS6 è disponibile in 3 diversi livelli di allestimento, con un prezzo base di 37.520 euro per la versione Active Pack.

Il Suv 5008 a 7 posti, invece, ha un listino che parte dai 40.670 euro dell'allestimento Active Pack.