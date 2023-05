Consip, parte la gara per i bus green, vale 327 milioni

Consip ha pubblicato una nuova la fornitura di 500 autobus ad alimentazione elettrica e idrogeno, del valore di 327 milioni. L'iniziativa consentirà alle pubbliche amministrazioni di acquisire i veicoli, usufruendo delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e va ad integrare, ampliandola con nuove tipologie di mezzi, l'offerta di autobus già messa a disposizione delle p.a. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 16 del 30 maggio 2023. Con questa iniziativa, si arricchisce ulteriormente l'offerta Consip per autobus ad alimentazione alternativa  che comprende, oltre agli autobus elettrici, autobus urbani e autobus a metano a disposizione delle PA regionali e locali e delle aziende di trasporto pubblico, per il rinnovo e la transizione ecologica del parco mezzi.