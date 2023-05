Oltre 500 mila punti di ricarica con Charge myHyundai

Hyundai continua a lavorare per diffondere la mobilità elettrificata nel Vecchio Continente, dove cresce il numero dei veicoli elettrici immatricolati.

Infatti, il servizio di ricarica Charge myHyundai ha superato il traguardo degli oltre 500.000 punti di approvvigionamento elettrico pubblico in 30 Paesi europei.

Un risultato frutto della collaborazione con i principali fornitori di soluzioni di ricarica, come la rete Digital Charging Solutions e Ionity. Grazie ad un numero crescente di punti di ricarica in tutto il continente viene contrastata la cosiddetta "l'ansia da ricarica". Inoltre, attraverso i caricatori ad alta potenza si abbreviano i tempi del rifornimento energetico.

Con Charge myHyundai, la casa coreana consente agli utenti di accedere ad una delle reti pubbliche più estese d'Europa sfruttando un unico account attraverso una tessera RFID o mediante l'app Charge myHyundai, con la comodità di un'unica fattura mensile per tutte le sessioni di ricarica; ed offre l'opportunità di beneficiare di tariffe diversificate. Nel corso dell'anno poi, con la funzionalità Plug & Charge, appannaggio della Ioniq 6, Hyundai renderà la ricarica dei veicoli elettrici ancora più semplice, visto che i proprietari potranno avviare la sessione di ricarica semplicemente collegando il proprio veicolo a una colonnina compatibile, mentre l'autenticazione avverrà automaticamente attraverso la connessione tra veicolo e punto di ricarica.