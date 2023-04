Hyundai Motor Group con SK On per produrre batterie

Hyundai Motor Group ha rivelato i piani per una joint venture finalizzata alla produzione di batterie per veicoli elettrici negli Stati Uniti con SK On. La scelta darebbe seguito ad una collaborazione con SK On grazie alla quale sono nati modelli EV come la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV 6 e la Genesis GV60. A novembre del 2022 il gruppo ha firmato un memorandum d'intesa con SK On; successivamente, le aziende Hyundai Motor Company, Kia Corporation e Hyundai Mobis hanno approvato il piano nelle rispettive riunioni del consiglio di amministrazione. L'investimento per la partnership in questione, di cui ognuno deterrà il 50%, è stimato in circa 5 miliardi di dollari e contribuirà alla realizzazione di un impianto di produzione di celle per batterie EV nella contea di Bartow, in Georgia, vicino agli stabilimenti statunitensi del gruppo. La produzione nel nuovo impianto dovrebbe partire nella seconda metà del 2025 con una capacità produttiva annua di 35 GWh, con la quale verrebbe supportata la produzione di 300.000 veicoli elettrici. Nello specifico, Hyundai Mobis assemblerà i pacchi batteria che verranno utilizzati dagli stabilimenti statunitensi del gruppo per la produzione dei modelli EV per i marchi Hyundai, Kia e Genesis.