Pininfarina agli Electric Days per la sostenibilità

In occasione degli Electric Days 2023, in programma il 5, 6 e 7 maggio al Laghetto dell'Eur di Roma, Pininfarina svelerà la sua nuova e-bike Argento e-Motion 300 by Pininfarina. La novità riguarda il progetto di micro-mobilità sostenibile sviluppato in collaborazione con il partner Platum, per il brand Argento e-Mobility.

La nuova bike elettrica firmata Pininfarina sarà al centro della mostra '#DesigningTheFuture - il design Pininfarina per una mobilità ed uno stile di vita sostenibili', allestita allo chalet del laghetto dell'Eur durante le tre giornate degli Electric Days.

Ad aprire il percorso espositivo sarà il ciclomotore elettrico personalizzato Pf40 disegnato da Pininfarina per il produttore olandese Eysing. L'esposizione si svilupperà poi in quattro aree tematiche, a partire da quella dedicata alla ricerca, con le concept car e i prototipi firmati nel tempo da Pininfarina.

Il percorso espositivo proseguirà con i progetti di micro-mobilità sostenibile pensati per facilitare gli spostamenti in città. Accanto alla novità e-Motion 300 sarà esposto un altro prodotto della famiglia di prodotti per la mobilità urbana ideati in collaborazione con Platum, marchio per la mobilità elettrica urbana di MT Distribution e con il quale Pininfarina ha firmato il monopattino elettrico KPF Argento by Pininfarina.

Nella terza area della mostra l'anima sostenibile di Pininfarina si sposerà con la sportività e la performance, con il concept di vettura da pista a idrogeno H2 Speed, la hypercar elettrica Battista della sister company Automobili Pininfarina e la hypercar a idrogeno Apricale nata dalla collaborazione con la start-up inglese Viritech.

L'allestimento si concluderà invece con il progetto di un ecosistema sostenibile e il masterplan di una nuova città, Blue Loop, che sorgerà nella zona del delta del fiume Yangtze, non lontano da Shanghai.