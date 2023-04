Byd con Shell per dare accesso a network 300mila colonnine

La filiale europea del costruttore cinese Byd e Shell EV Charging Solutions (che fa parte del colosso olandese dell'energia) hanno annunciato un accordo per fornire ad almeno 100mila clienti Byd la possibilità di effettuare ricariche rapide, convenienti e affidabili attraverso la rete Shell Recharge nel Continente, attualmente forte di 300mila colonnine.

Byd comunica che i suoi clienti riceveranno un esclusivo abbonamento 'Platinum' alla rete Shell Recharge con il quale potranno usufruire di sconti presso tutti i punti veloci ed ultraveloci Shell DC usufruendo di una dei più grandi network in Europa.

Le aziende informano che se i modelli Byd saranno acquistati da aziende per elettrificare le loro flotte l'accesso alla ricarica potrà essere gestito tramite la Shell Card.

Ai clienti professionali la divisione Shell Fleet Solutions offre un'ampia gamma di prodotti e servizi per gestire le loro flotte in modo efficiente e sostenibile, inclusa la Hybrid Shell Card, una soluzione di pagamento una tantum che copre la fatturazione per il rifornimento tradizionale, la ricarica di veicoli elettrici e carburanti alternativi a basse emissioni di carbonio.

"Siamo molto lieti di annunciare la nostra partnership con Shell - ha detto Michael Shu, general manager di Byd Europe e della international cooperation division - così da offrire ai clienti Byd l'accesso esclusivo a una delle principali soluzioni di ricarica pubblica".

"Grazie a questo accordo, i nostri clienti avranno accesso a un vasta rete di colonnine in tutta Europa e con tariffe molto interessanti. Byd si impegna per un futuro a emissioni zero e la nostra partnership riduce ulteriormente i costi di gestione di un'auto elettrica".