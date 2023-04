Promozione in Usa, un litro di E85 proposto a 0,488 euro

Sheetz, la catena di 375 distributori in Pennsylvania, West Virginia, Virginia, Maryland, Ohio e North Carolina, ha abbassato il prezzo alla pompa dell'E85 (la miscela di benzina ed etanolo di origine bio) a 1,85 dollari al gallone, che corrispondono a 0,488 euro al litro.

L'operazione, che scadrà il 30 aprile, punta a far conoscere agli automobilisti la possibilità di usare l'etanolo che è presente nell'E85 in una percentuale variabile 51% e l'83% e che può essere utilizzato senza modifiche negli oltre 27 milioni con motore Flexy Fuel (Ffv) che circolano negli Stati Uniti.

Essendo fabbricato sfruttando la fermentazione degli zuccheri o degli amidi presenti in materiali biologici, come il mais, l'etanolo è considerato a ragione un carburante non fossile.

Secondo recenti studi di Harvard, Usda e dell'Argonne National Laboratory del dipartimento dell'Energia l'etanolo derivato dal mais riduce le emissioni di gas serra (Ghg) di circa il 40-50% rispetto alla normale benzina.

La riduzione praticata da Sheetz arriva sulla scia dell'aumento dei prezzi della benzina in Nord America. Il prezzo medio nazionale per un gallone è di 3,676 dollari, il doppio rispetto alla proposta dell'E85.