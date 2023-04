In arrivo a Roma 118 autobus ibridi

"Sono in arrivo i 118 nuovi bus ibridi destinati ad Atac, acquistati a settembre 2022 da Roma Capitale, che inizieranno a circolare entro l'inizio dell'estate": lo annuncia Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale.

"Le nuove vetture sono destinate alla rimessa di Portonaccio in sostituzione dei vecchi Mercedes Urbani di immatricolazione 2003/2004. Prosegue in questo modo - spiega Patanè - il progressivo rinnovamento della flotta di autobus Atac all'insegna della sostenibilità, della riduzione delle emissioni inquinanti, del miglioramento della qualità e della sicurezza del trasporto pubblico. Contiamo di avere, entro il 2026, più di 1200 nuovi mezzi che andranno a sostituire vetture arrivate a fine vita, con l'età media che crollerà dagli attuali 9 anni a 5 e mezzo".

"I 118 nuovi bus - conclude Patanè - sono molto simili ai 100 ibridi già in servizio dal 2021, ma hanno la terza porta in coda al veicolo che consente una maggiore velocità nelle operazioni di carico e scarico dei passeggeri. È stata migliorata anche la sicurezza del conducente, che sarà protetto da una cabina separata".