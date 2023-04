A Parigi con Free2move si potrà guidare Fiat 500 elettrica

Fiat rinnova il suo impegno nello sviluppo di una mobilità sostenibile per le città con la Nuova 500 elettrica. Grazie alla collaborazione con Free2move è ora possibile guidare la 500 elettrica a Parigi con il servizio di car sharing di F2M. Grazie all'integrazione dei veicoli e della tecnologia Share Now nell'app Free2move, infatti, i clienti hanno accesso a una più ampia varietà di veicoli, tra cui 305 Fiat Nuova 500.

Il valore di questa sinergia è accresciuto da due funzionalità: il plug-in di Belib', l'applicazione EV Charging Network di Parigi, che consente agli utenti di connettere le auto per la ricarica senza costi aggiuntivi, utilizzando i cavi forniti nell'auto, e la possibilità di estendere il periodo di car sharing da uno a ventotto giorni.