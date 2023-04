Accordo Ancma-Ifis, bici elettriche in affitto e in leasing

Per promuovere la mobilità sostenibile e il turismo attivo in Italia Ancma e Banca Ifis hanno stretto una collaborazione che ha portato a uno strumento finanziario, a disposizione delle piccole e medie imprese dell'industria turistico-ricettiva che vogliono dotarsi di una flotta e-bike. E' una soluzione di noleggio o di leasing finanziario sviluppata da Ifis Rental Services che consente di dilazionare l'impegno economico attraverso piani di durata compresa tra i 12 e i 48 mesi, al termine dei quali possono scegliere se riscattare il prodotto o se attivare un nuovo contratto. "Vogliamo favorire la transizione sostenibile dell'economia attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi dedicati. Siamo quindi intervenuti su uno dei segmenti di mercato a maggior tasso di crescita nel campo della mobilità alternativa, costruendo una soluzione ad hoc per il mondo dell'ospitalità e del cicloturismo, settori chiave per la promozione e lo sviluppo dei territori. Oggi siamo in grado di fornire alle imprese operanti in questi settori tutta l'assistenza necessaria per dotarsi di flotte di e-bike, filiera italiana che risulta essere una delle più produttive a livello europeo" commenta Claudio Zirilli, Responsabile Leasing e Rental di Banca Ifis.