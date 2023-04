Free to X, attiva su A9 la 60esima stazione di ricarica

La società Free To X, del gruppo Autostrade per l'Italia che si occupa dell'elettrificazione delle autostrade ha attivato la sessantesima area di ricarica ad alta potenza sulla propria rete. Nella giornata di oggi sono state attivate le colonnine di ricarica nell'area di servizio Lario Est sull'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Lo rende noto il gruppo. La nuova apertura sull'autostrada che unisce l'Italia con la Svizzera segue quelle di Sillaro Est e Ovest sulla A14 Bologna-Taranto a ridosso del casello di Castel San Pietro, che hanno "rafforzato il piano" lungo la A14 e facendo arrivare a 14 le aree di servizio attivate - 7 in direzione Sud e 7 in direzione Nord, spiega Aspi. Le aree di servizio attivate fino ad ora sono "distribuite in modo omogeno" da Nord a Sud - 30 nel Centro Nord, 30 nel Centro Sud - con una interdistanza media inferiore a 100 km. "Già da oggi si può viaggiare in elettrico da Bari a Como, passando per la A16 Napoli-Canosa, grazie alle 30 aree attive con una distanza media di 53km tra un'area attiva e l'altra", sottolinea la società.