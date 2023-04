Per l'elettrica turca Togg prime 20.000 consegne sorteggiate

Non è ancora sulle strade europee e già la Suv elettrica turca Togg T10X si prefigura come un successo commerciale. In consegna nel Vecchio Continente dal 2024, la vettura prodotta in un nuovo impianto realizzato nei pressi di Instanbul è già stata preordinata da ben 177.467 clienti, nel breve spazio di tempo di apertura dei registri degli ordini nazionali, tra il 16 e il 27 marzo.

"Nelle prime quattro - sottolinea il Costruttore - il numero dei pre ordini è stato addirittura superiore al totale dei veicoli elettrici venduti in Turchia durante tutto il 2022".

Nella nota stampa diffusa, la Casa che ha sede europea a Stoccarda, in Germania, e un ufficio globale a Gebze, in Turchia, spiega che date le elevate richieste, la produzione originariamente programmata in 20.000 unità annue è stata innalzata a quota 28.000, mentre la scelta delle prime 20.000 consegne è stata decisa tramite un sorteggio, effettuato il 29 marzo.

In relazione a questo risultato, Gürcan Karakaş, Ceo della Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, ha dichiarato: "Il feedback positivo che abbiamo ricevuto per il nostro primo smart device è stato travolgente. Dimostra l'orgoglio della popolazione turca nel sostenere le competenze e professionalità nazionali, ma anche l'esistenza di una nuova generazione di utenti sensibile a una diversa prospettiva sulla mobilità e sul modo di interagire con le tecnologie innovative. La nostra lotteria digitale è, essa stessa, un esempio della nostra volontà di approcciare gli utenti attraverso una metodologia non convenzionale. Questo approccio innovativo caratterizzerà tutto il nostro ecosistema in crescita".