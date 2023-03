Accordo Eni-Porsche per ricaricare auto elettriche

Plenitude, attraverso la sua società controllata Be Charge, e Porsche Italia hanno firmato un accordo di interoperabilità "per incentivare la mobilità elettrica e gli spostamenti a emissioni zero su strada". Lo comunica una nota congiunta della società del gruppo Eni e della casa automobilistica.

"Grazie a questa partnership, - si legge - chi possiede una Porsche potrà ricaricare la propria vettura presso gli oltre 14.000 punti Plenitude+Be Charge, tecnologicamente avanzati, affidabili e diffusi su tutto il territorio nazionale, che saranno integrati all'interno del servizio Porsche Charging Service".