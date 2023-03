Dal 2024 in funzione nove autobus elettrici in Trentino

Entreranno in funzione dal primo semestre del 2024 nove autobus elettrici che percorreranno la tratta che va dal centro di Trento fino a Zambana, passando da Lavis. Il valore della prima fornitura, da nove autobus, è di 7,5 milioni di euro, mentre quello della seconda, da sette autobus, è di 4,7 milioni di euro, finanziati dal Pnrr. Il piano è stato presentato nella sede di Trentino trasporti spa, a Trento.

"I bus sono alimentati a batteria. Sei sono da 12 metri e tre da 18 metri", ha spiegato il presidente di Trentino trasporti, Diego Salvatore, aggiungendo che il progetto "è frutto di una partnership tra Evobus Italia spa ed Enel x Italia srl, e che non riguarda soltanto la fornitura di autobus, ma anche tutta l'infrastruttura di ricarica".

Per questi nove autobus, ha spiegato Salvatore, si parla di "una copertura di circa 800 chilometri l'anno, con un risparmio di circa 400 tonnellate di anidride carbonica emessa".

L'infrastruttura di ricarica sarà posizionata al capolinea di Lavis e gli autobus ne potranno usufruire al termine di ogni tratta.

"In una seconda fase, verranno messi a disposizione altri sette autobus, che andranno a coprire la linea 7 e la linea 15", ha aggiunto Salvatore.