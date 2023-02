Auto: Handelsblatt, scarso successo e-car tedesche in Cina

Finora le case automobilistiche tedesche non hanno raggiunto una quota di mercato significativa nel settore delle auto elettriche in Cina. Lo riporta il quotidiano economico tedesco Handelsblatt. Marchi locali come Byd, Nio o Xpeng e anche il produttore statunitense Tesla vendono molti più veicoli a batteria rispetto alle aziende tedesche. Il quotidiano usa come dato dimostrativo i dati delle assicurazioni auto in Cina, che sono obbligatorie nel Paese.

L'anno scorso Volkswagen ha raggiunto solo una quota di mercato del 2,4% per i veicoli puramente elettrici. Bmw, Mercedes e Audi non sono riuscite a raggiungere nemmeno l'1%, rispettivamente con lo 0,8, lo 0,3 e lo 0,1%.