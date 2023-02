Honda con l'idrogeno diventerà carbon neutral

Impegnata nel contribuire ad avere una società carbon neutral, honda punta sull'elettrificazione e sull'idrogeno. Tramite il sistema a celle a combustibile di nuova generazione, realizzato in collaborazione con General Motors, ha l'obiettivo di raddoppiarne la durata, andando anche oltre, e di ridurne i costi ad un terzo, e, in seguito, di ripetere il processo, dimezzando i costi grazie alle nuove tecnologie. Sono quattro le applicazioni del sistema a celle a combustibile di Honda: i veicoli, i mezzi commerciali, le centrali elettriche, ed macchinari per l'edilizia. Nel settore dei veicoli commerciali, oltre a condurre ricerche congiunte con Isuzu Motors Limited, la casa giapponese ha avviato i test di guida dimostrativi in collaborazione con Dongfeng Motor Group Co.

Honda inizierà le vendite del suo sistema di celle a combustibile, per un quantitativo previsto di 2.000 unità all'anno, a metà degli anni 2020, per arrivare a 60.000 unità nel 2030 e, a poche centinaia di migliaia nella seconda metà degli anni 2030. Inoltre, Honda diventerà carbon neutral entro il 2050, puntando ad ottenere un impatto ambientale pari a zero per l'intero ciclo di vita dei suoi prodotti e per le sue attività aziendali.