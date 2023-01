Bmw ribadisce necessità utilizzo idrogeno per azzerare CO2

Bmw non vuole impegnarsi esclusivamente nell'elettrico per la mobilità del futuro e intende invece sviluppare l'idrogeno oltre ad altre possibili alternative. Lo ha detto Il numero uno del Gruppo Bmw Oliver Zipse nell'ambito della conferenza DLD (Digital Life Design) organizzata in Germania dall'editore Burda (https://www.youtube.com/watch?v=wg4OtJXicxo) "Avete mai provato a stare su una gamba sola per troppo tempo? È una cosa pericolosa - ha ribadito Zipse alludendo all'idrogeno come alternativa importante e sensata ai veicoli elettrici a batteria - Quando pensiamo al futuro, non vogliamo pensare a un solo pilastro, ma a un secondo, un terzo, un quarto o anche un quinto".

"L'idrogeno - ha affermato il ceo di Bmw AG - è il pilastro del futuro. La competizione per le risorse che servono per le batterie è appena iniziata. Quello che stiamo vivendo è solo l'inizio. Resilienza significa flessibilità e vogliamo essere un'azienda resiliente".

"Ecco perché crediamo che la scelta dell'idrogeno sia un'opportunità già adesso. Ed è per questo che siamo molto favorevoli alla creazione non solo di un'infrastruttura di ricarica per le elettriche, ma anche di un'infrastruttura per distribuire l'idrogeno. Questa è la nostra prospettiva".

Bmw - si legge sul magazine Automobilwoche - ha appena lanciato una piccola serie del suv iX5 Hydrogen. E i risultati dei test potrebbero portare all'avvio della produzione in serie.

I manager di Monaco credono in questa tecnologia, soprattutto in mercati come il Giappone o la Corea del Sud, che a causa della loro posizione geografica dovranno in futuro importare grandi quantità di energia rinnovabile dall'idrogeno.

Lo stesso Zipse durante la conferenza ha mostrato una chart che riassume i vantaggi di una scelta che viaggia su due binari verso la decarbonizzazione. Utilizzando assieme i veicoli a batteria e quelli che sono alimentati con fuel cell a idrogeno - si legge - si raggiunge il traguardo di Zero Carbonio attraverso la strada giusta.