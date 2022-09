Comune di Ravenna in campo per la mobilità sostenibile

Il Comune di Ravenna è impegnato per la mobilità sostenibile: lo ha assicurato Annagiulia Randi, assessora allo sviluppo economico, che ha partecipato, a nome dell'amministrazione comunale, all'inaugurazione di 'Poverstop', una colonnina di ricarica veloce per auto elettriche a Fornace Zarattini (Ravenna) alla concessionaria Lineablù nell'ambito del progetto nazionale promosso da Volvo Car Italia per incentivare e favorire la mobilità elettrica, nell'ottica di una progressiva decarbonizzazione.

"Ravenna - ha detto Randi - con il piano urbano delle mobilità sostenibili fissa fra gli obiettivi per il 2032 il raddoppio di infrastrutture e prese elettriche".

L'assessora ha ringraziato anche il proprietario della concessionaria Enrico Benelli, proprietario della concessionaria ufficiale Volvo Lineablù di Ravenna dal 1976, "un'impresa storica del territorio - ha detto - che mette al servizio della comunità una nuova economia".

La concessionaria Lineablu è una delle prime in regione ad avere abbracciato la svolta verso l'elettrificazione con un approccio imprenditoriale. "Abbiamo sempre sposato la filosofia di Volvo - ha detto Benelli - e quando ci è stato prospettato questo progetto abbiamo aderito con entusiasmo. Crediamo che la mobilità elettrica sia il futuro. Oggi il mercato in Italia è ancora piccolo anche se in crescita. Ci piace dare un segnale al settore".