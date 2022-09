IAA Transportation: le soluzioni elettrificate Renault

A quattro anni dall'ultima edizione, Renault torna all'IAA Transportation di Hannover con uno stand che riflette l'impegno della Casa francese nell'elettrificazione dei veicoli commerciali. Nell'edizione 2022, Renault presenterà Trafic Van E-Tech Electric, prima versione elettrificata del best seller Renault Trafic Van. Come per gli altri modelli commerciali, la versione elettrica non fa compromessi rispetto alla versione termica e propone la stessa diversità e lo stesso livello di prestazioni e adattabilità alle esigenze dei clienti.

Renault Trafic Van E-Tech Electric eredita, quindi, tutte le qualità che hanno decretato il successo di questo modello, di cui sono stati venduti 2,2 milioni di unità in oltre 50 Paesi in tutto il mondo dal 1980., e rientra nella TOP 3 dei furgoni leggeri (segmento Van1) più venduti in Europa. Fedele al suo DNA, il furgone è uno strumento ideale per gli operatori professionali in virtù della sua grande capacità di carico, la modularità e l’ampia scelta di versioni disponibili.

Presenta nuovi dispositivi di sicurezza, un sistema multimediale moderno e una gamma di motorizzazioni ampliata e migliorata. Quanto ai dati tecnici, Renault Trafic Van E-Tech Electric è disponibile in due lunghezze (5,08 m e 5,48 m) e due altezze (1,967 m et 2,498 m). Il volume di carico, in configurazione furgone, oscilla da 5,8 m3 a 8,9 m3. È dotato di motore da 90 kW (120 cv) con una capacità di traino di 750 kg e una capacità di carico di 1,1 tonnellate, mentre la batteria da 52 kW garantisce un’autonomia massima di 240 km.