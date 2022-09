Autostrade: Oliveri, 100 ricariche alta potenza entro 2023

"Installeremo 100 aree di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici lungo la nostra rete entro il 2023". Lo conferma Elisabetta Oliveri, presidente di Autostrade per l'Italia, all'inaugurazione della Superfast Charging Station istallata in collaborazione tra Free To X, società del gruppo, e Sea all'aeroporto di Linate.

"L'inaugurazione di oggi rappresenta un momento molto importante nella nostra strategia, nel segno della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica, pilastri del nostro Piano di trasformazione", aggiunge Oliveri.

"In questo contesto, oltre al programma di installazione delle aree di ricarica, la nostra azienda partecipa alla sfida globale della riduzione delle emissioni inquinanti anche al di fuori del sedime autostradale, mettendo a disposizione di altri player della mobilità la propria esperienza nel percorso di profonda trasformazione dei trasporti in un'ottica di sostenibilità", spiega la presidente di Autostrade per l'Italia.