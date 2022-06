Volkswagen, con Siemens per crescita di Elettrify America

Con 450 milioni di dollari di investimento, Il Gruppo Volkswagen, insieme a Siemens, supporta i piani di crescita di Electrify America, ovvero la più ampia rete pubblica di ricarica ultrarapida del Nord America e aperta a veicoli elettrici di tutti i costruttori. Tramite il proprio ramo finanziario Siemens Financial Services), l’azienda è diventata infatti azionista di minoranza in Electrify America con un investimento milionario a tre cifre. Con Siemens, in Electrify America entra il primo investitore esterno e un importante partner tecnologico.

Questo comporta un'accelerazione sull'espansione dell'infrastruttura di ricarica pubblica negli Stati Uniti e in Canada, in linea con la strategia New Auto del Gruppo Volkswagen. "Con questo nuovo investimento in Electrify America - ha commentato Thomas Schmall, Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen con responsabilità per la Tecnologia e CEO di Volkswagen Group Components - diamo un ulteriore impulso alla mobilità elettrica in Nord America e espandiamo sistematicamente il business legato alla ricarica e all’energia". Il piano prevede di andare oltre il raddoppio dell'infrastruttura di Electrify America, portandola in 1.800 località e a 10.000 punti di ricarica rapida entro il 2026.

"La partnership strategica con Electrify America, uno dei maggiori investimenti di Siemens nell’e- mobility - ha dichiarato Veronika Bienert, CEO di Siemens Financial Services - mira a far crescere un ecosistema collaborativo che favorisca la diffusione di veicoli elettrici negli Stati Uniti e in Canada. La nostra capacità unica di combinare il know-how finanziario e tecnologico contribuisce a concretizzare l'impegno di Siemens per la decarbonizzazione dei settori chiave e per velocizzare la transizione alla mobilità sostenibile, in un modo accessibile a tutti".