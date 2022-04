Hyundai, ripartenza per la Electric Driving Experience

E' pronta a ripartire l'esperienza della Hyundai Electric Driving Experience, con Kona Electric. Il programma ideato da Hyundai Italia è quello pensato per avvicinare i clienti italiani alla mobilità elettrica che quest'anno si collega anche all'imminente ripartenza degli Ecobonus statali per supportare l'acquisto di veicoli a emissioni ridotte. L'iniziativa consente di effettuare un test drive gratuito a bordo di Nuova Kona Electric, in collaborazione con la rete di vendita Hyundai su tutto il territorio nazionale.

L'occasione è quella di testare su strada il SUV a zero emissioni più venduto di Hyundai, con la sua autonomia dichiarata fino a 484 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 660 km nel ciclo urbano. Per aderire al programma, in vigore fino al 30 giugno, è possibile prenotarsi attraverso gli showroom Hyundai oppure sul sito Hyundai.it nella sezione dedicata, scegliendo fino a 2 giorni di test drive e il concessionario Hyundai di riferimento.

Una volta completata la procedura inserendo i dati personali, una mail riepilogativa consentirà di confermare la prenotazione e lo showroom selezionato contatterà l'utente per definire insieme i dettagli per il ritiro e la riconsegna di Nuova Kona Electric. Tutte le vetture saranno inoltre fornite di cavo per la ricarica e Card Charge MyHyundai, il più esteso network di ricarica in Europa che consente di ricaricare alle colonnine dei principali operatori e a tariffe agevolate.