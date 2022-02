Mobilità green, accordo sul car sharing tra Fipe e Playcar

Accordo tra Fipe Confcommercio Sud Sardegna, l'associazione degli esercizi pubblici, e la società sarda di car sharing Playcar. Siglata la convenzione che prevede l'abbonamento gratuito a Playcar Car Sharing Business con 5 driver dipendenti inclusi e sconti fino al 30 per cento sul noleggio dei furgoni, riservato agli iscritti.

I prezzi sono scontati al 30 per cento sulla tariffa oraria, mentre al 15 per quella giornaliera e chilometrica. Gli imprenditori potranno scegliere tra quattro furgoni tra Cagliari e Quartu e un centinaio di auto. Inoltre è appena stato lanciato il servizio di noleggio "veicolo riservato".