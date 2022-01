Bus elettrico testato a 2.000 metri sull'Alpe di Siusi

Per la prima volta all'Alpe di Siusi, a 2000 metri di altitudine, è stato testato un autobus completamente elettrico. Il mezzo è in grado di operare su strade accidentate e innevate.

Si tratta di un bus snodato completamente elettrico prodotto dalla Mercedes-Benz eCitaro G. "E' il primo test in assoluto effettuato con un autobus completamente elettrico, lungo 18 metri, per il trasporto pubblico locale a questa altitudine. È un momento speciale per la mobilità a zero emissioni", commenta l'assessore alla mobilità della Provincia di Bolzano, Daniel Alfreider, che ha partecipato al primo giro di prova dalla frazione di Compaccio, nel comune di Castelrotto, fino a Saltria e ritorno.

"Grazie al piano nazionale di ripresa e resilienza, gli investimenti che stiamo cercando di ottenere verranno utilizzati in Alto Adige per i nuovi mezzi di trasporto per la mobilità sostenibile", ha affermato l'assessore, ribadendo che "l'obiettivo che la Provincia sta cercando di raggiungere è quella di una mobilità a zero emissioni per l'Alto Adige. I test sono dunque un grande passo verso questo traguardo".