ElectrifYou: con BMW per scoprire la mobilità elettrica

#ElectrifYou è l'evento itinerante che BMW Group Italia ripropone per il 2021, dopo l'interesse riscontrato lo scorso anno negli incontri con i diversi stakeholder avvenuti in cinque città. Lo scopo è far conoscere la mobilità elettrica e promuovere la strategia del gruppo in tema di sostenibilità.

Il Bmw Group mette l'economia circolare e la mobilità urbana sostenibile al centro della sua strategia e con questi eventi desidera mostrare i propri obiettivi di sostenibilità e riduzione delle emissioni di CO2, attraverso le realizzazioni concrete che permettono di raggiungerli.

La grande attenzione su questo fronte è testimoniata dai risultati già raggiunti: alla fine del 2020, grazie alla quantità di modelli Bmw e Mini elettrificati venduti, il Bmw Group ha fatto meglio dell'obiettivo di emissioni di CO2 fissato dall'Unione Europea, raggiungendo una cifra di 99 g/km a fronte di un target di 104 g/km. Il Bmw Group avrà 25 modelli elettrificati in gamma entro il 2023 e ha confermato l'investimento di 30 miliardi di Euro per la mobilità sostenibile nel periodo 2020-2025.

Ad oggi sono sei i veicoli in produzione (a due o quattro ruote) completamente elettrici del Bmw Group: oltre alla Bmw i3, con oltre 200.000 unità costruite fino ad oggi, ci sono le Bmw iX3 e le nuove Bmw iX e i4, la Mini Full Electric, il nuovo scooter elettrico Bmw CE04.

Il calendario dei weekend in cui l'evento sarà aperto al pubblico e le location che ospiteranno i prossimi eventi sono i seguenti: Roma, Largo del Lombardi sabato 20 e domenica 21 novembre dalle 10 alle 19. Milano, Piazza Gae Aulenti sabato 27 e domenica 28 novembre dalle 10 alle 19. Altre date potranno aggiungersi.