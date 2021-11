ACI: le auto più verdi secondo Green Ncap

Aci ha diffuso i dati di Gree Ncap, l'istituto indipendente che promuove la diffusione e lo sviluppo di auto efficienti dal punto di vista energetico e non dannose per l'ambiente. Nel report diffuso dall'Automobile Club d'Italia, il massimo punteggio lo hanno ottenuto le elettriche, seguite dalle ibride plug-in e da un'auto diesel.

Cinque le auto testate nella quarta serie di test: la Lexus UX300 e la Nissan Leaf si mettono in evidenza con il massimo punteggio, 5 stelle, seguono la Renault Captur E-Tech e la Volkswagen Golf GTE con 3 stelle e mezzo, mentre l'Audi A3 Sportback consegue 3 stelle.

L'Audi A3 Sportback 35 TDI diesel, 3 stelle, è un veicolo compatto rivolto ad acquirenti sportivi con alti livelli di comfort e funzionalità. Dotato di un propulsore diesel da 2 litri, convince non solo per i ragionevoli valori di consumo di carburante, ma anche per il parametro relativo all'emissione di sostanze inquinanti.

La Lexus UX 300e electric, crossover con motore elettrico da 150kW di potenza e 300Nm di coppia, ottiene cinque stelle con il massimo punteggio in due delle tre aree della valutazione - Clean Air e Greenhouse gas - in quanto le emissioni "locali" sono pari a zero. Ottimo anche l'Indice di Efficienza Energetica.

Cinque stelle anche per la Nissan Leaf e+ A03 electric, ultima generazione di questo modello ma dotato di una batteria più grande e maggiore potenza: batteria da 62kWh e potenza di 160kW. Anche la nuova Leaf e+ è dotata dell'e-pedal che consente al guidatore di controllare l'accelerazione e la decelerazione attraverso un unico pedale, riducendo, in questo modo, la dipendenza dal sistema frenante tradizionale.

La Renault Captur E-Tech 160 Plug-In Intens 4x2 automatic conquista 3 stelle e mezzo per le elevate emissioni di particolato e di ammoniaca. Buoni i risultati negli indici relativi all'efficienza energetica e ai gas serra. Come per tutti i veicoli ibridi plug-in, una maggiore autonomia elettrica porterebbe a punteggi più alti.

Tre stelle e mezzo anche per la nuova Volkswagen Golf GTE, ibrido plug-in con una potenza di 180kW e 400Nm di coppia.

Combinazione di un motore a benzina turbo a iniezione diretta da 1,4 litri, (110 kW), abbinato ad uno elettrico da 85kW.

Nonostante il filtro antiparticolato a benzina, le emissioni non sono ancora così basse come dovrebbero essere. La gestione ibrida fa un uso efficace delle fonti di energia raggiungendo moderate emissioni di CO2.

"Questi test dimostrano che in termini di efficienza energetica anche i motori benzina e diesel si comportano bene" - ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia. Ma bisogna andare avanti rapidamente ed investire in tecnologia per migliorare ulteriormente quanto già raggiunto in tema di emissioni".