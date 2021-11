Nuova Mercedes EQB: tutte le informazioni

Compatto fuori, spazioso dentro. Con cinque posti più altri due disponibili in opzione, la nuova Mercedes EQB punta sulla massima versatilità pur esseno il Suv più compatto della Stella dopo la EQA. I due sedili della terza fila sono adatti sia a persone alte fino a 1,65 metri, ma sono particolarmente indicati per i bambini, considerando che sono dotati di attacchi Isofix per poter montare i seggiolini. La EQB misura 4.684 mm in lunghezza, 1.834 in larghezza ed è alta 1,667 millimetri. L'ampio spazio interno è stato ricavato grazie al passo generoso pari a 2.829 millimetri, che offre benefici anche in termini di stabilità e tenuta di strada. Il volume di carico oscilla da 495 a 1.710 litri (da 465 a 1.620 litri per la sette posti). La gamma dei motori comprende l'unita da 168 kW/230 CV dell'EQB 300 4MATIC, oltre a quella da 295 CV che spinge l'EQB 350 4MATIC. A breve la gamma verrà arricchita dagli arrivi di una versione a trazione anteriore ed una a lungo raggio. A livello estetico la EQB è riconoscibile dagli stilemi classici del brand EQ, quali la griglia nera lucida con la Stella centrale sul muso e la fascia a Led che unisce i proiettori sul retro. Il sistema di navigazione intelligente offre il suo contributo per l'ottimizzazione della gestione energetica nell'uso quotidiano. Calcola il percorso più veloce verso la destinazione, tenendo conto della potenza massima di ricarica e della durata delle possibili soste. Il sistema di ricarica, inoltre, è progettato per tenere sotto controllo la temperatura della batteria durante la fase di rifornimento, in omaggio alla massima sicurezza.