Helbiz e Moovit ampliano la loro partnership

Helbiz, società operante nel settore della micromobilità, in partnership con Moovit del gruppo Intel, e creatore della prima app di mobilità urbana, ha annunciato che estenderà la presenza dei suoi mezzi elettrici all'interno dell'app Moovit.

Attraverso questo ampliamento della partnership, gli utenti di Moovit avranno accesso alla gamma dei mezzi per la micromobilità messi a disposizione da Helbiz in oltre 35 città tra USA e Italia, a cui andranno ad aggiungersi nei prossimi mesi altri paesi europei. Inoltre, le due aziende lavoreranno insieme per contribuire alla riduzione del traffico a livello globale.

Presente in oltre 3.400 città e in 112 Paesi in tutto il mondo, Moovit offre il suo servizio ad oltre 1 miliardo di utenti dando loro accesso a numerose opzioni di mobilità in un'unica applicazione, incluse. La partnership permette, inoltre, a Helbiz e Moovit di portare avanti la loro visione comune di una micromobilità sempre più condivisa e sicura.

Helbiz integrerà i suoi monopattini elettrici, le sue biciclette e gli scooter elettrici nell'applicazione di Moovit e permetterà ai clienti di utilizzare questi mezzi per i loro spostamenti, contribuendo alla riduzione del traffico cittadino.

Moovit informerà i clienti della presenza di mezzi Helbiz nelle loro vicinanze, calcolando sia il tempo necessario per raggiungerli a piedi, sia una stima di costi del viaggio, oltre al livello di carica della batteria.