Nasce nel torinese centro ricerca su motori elettrici

Il Politecnico di Torino affiancherà il Comune di Pianezza per la creazione di un Centro di Ricerca per la progettazione di motori elettrici in un'area che è stata riclassificata come "di interesse collettivo" e verrà riqualificata grazie a finanziamenti provenienti dal Pnrr e da fondi strutturali. Primo step del progetto è stata la firma di un Protocollo d'Intesa tra il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco e il sindaco del Comune di Pianezza.

L'accordo, della durata di tre anni, prevede che il Comune di Pianezza metta a disposizione gli spazi e i progetti di intervento per consentire l'avvio della raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti pubblici e privati interessati a contribuire alla creazione del Centro. Il Politecnico fornirà il necessario supporto scientifico per le attività di ricerca, studio e formazione che si svolgeranno nel centro. Il progetto consentirà la conversione delle aziende del territorio attraverso la valorizzazione del ruolo dell'industria di produzione dei motori e di tutta la filiera industriale di settore.

"Con questo accordo il Politecnico aggiunge un altro importante tassello nel processo di supporto e potenziamento all'economia del territorio e alle piccole e medie imprese che vogliono avviare un processo di riconversione industriale. Con queste sinergie contribuiremo a dare un nuovo impulso all'economia, all'occupazione e alla formazione dei giovani", spiega Saracco. "Il Protocollo con il Politecnico di Torino - afferma Castello - completa un processo avviato da tempo e destinato a incidere notevolmente sul futuro del nostro territorio. Una collaborazione istituzionale, che vedrà il coinvolgimento delle diverse aziende del territorio".