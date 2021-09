AutoAbo, VW: auto in abbonamento per mercato tedesco

La Volkswagen prosegue il suo impegno nella digitalizzazione delle sue attività di vendita e nello sviluppo di nuovi modelli commerciali. Dall'inizio di settembre, la marca ha lanciato in Germania il servizio di abbonamento AutoAbo. I clienti possono attivare una sottoscrizione mensile per i modelli 100% elettrici ID.3 e ID.4: per esempio, il canone di abbonamento per una ID.3 parte da 499 euro.

"Si tratta di un passo fondamentale nel nostro Business Model 2.0. All'interno della strategia Accelerate, la Volkswagen prosegue la sua trasformazione rapida e sistematica da costruttore di automobili a fornitore di servizi si mobilità" ha spiegato il membro del consiglio di amministrazione per Vendite e Marketing Klaus Zellmer.

Inoltre, verso la fine del 2021 la Volkswagen lancerà in Germania offerte di leasing e vendita online. Inizialmente, queste possibilità saranno riservate ai modelli della gamma ID., ma in un momento successivo questa piattaforma sarà messa a disposizione delle Concessionarie per proporre anche auto con motore a combustione o ibride.

"Sempre più persone non vogliono essere proprietarie di un'auto, ma farne un uso esclusivo per un certo tempo. L'AutoAbo Volkswagen è una nuova offerta di abbonamento flessibile che si colloca a metà tra il leasing e il car sharing - ha aggiunto Zellmer - Secondo le nostre stime, entro il 2030 circa il 20% dei nostri ricavi potrebbe venire da abbonamenti e altre offerte di mobilità a breve termine".

Nei prossimi mesi, la Volkswagen metterà a disposizione attraverso AutoAbo più di 2.000 auto seminuove, creando uno dei modelli di abbonamento più grandi in Germania. I cclienti possono scegliere tra la compatta ID.3 e il SUV ID.4, entrambe 100% elettriche. Con questa iniziativa, la Volkswagen fa un ulteriore passo nella sua Way to Zero, estendendo la sua offerta di mobilità sostenibile a un pubblico ancora più ampio.