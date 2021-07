Electric Motion, novità si chiamano Epure e Escape

Si chiamano Epure ed Escape i nuovi prodotti trial e alpinismo di Electric Motion. L'azienda francese ha infatti presentato i due nuovi veicoli elettrici a due ruote, pensati per il tempo libero ma anche per le competizioni.

Future, che dal 2016 importa le moto del marchio francese, si occuperà anche dell'arrivo in Italia dei nuovi modelli elettrici e omologati e per adulti. La nuova gamma per la stagione 2022 è composta dal modello trial Epure, rinnovato dal punto vista tecnico ed estetico, oltre che dalla moto elettrica da alpinismo Escape. Entrambi i modelli sono disponibili in versione base e in versione R, con prezzo che vanno da 9090 a 11348 euro.

Future, dal canto suo, si impegna da diversi anni a promuovere tutta la gamma elettrica sul territorio con diverse iniziative, tra le quali giornate di test, prove inserite nel programma di eventi sportivi dedicati e tramite i dealers.

L'impegno è stato confermato dall'azienda anche per i prossimi anni, in vista di un probabile sviluppo del mercato dei motocicli elettrici, favorito anche dagli incentivi proposti dallo Stato, già in vigore e che sono stati confermati anche per gli anni a venire.

Gli incentivi, infatti, conferiscono al cliente finale uno sconto sull'imponibile del 30% (tetto massimo 3000 euro) senza veicolo da rottamare e del 40% (tetto massimo 4000 euro) con la rottamazione di un motociclo o un ciclomotore immatricolato. I veicoli elettrici godono, inoltre, di ulteriori vantaggi rispetto agli endotermici relativamente al bollo, che non si paga per i primi 5 anni. Per l'assicurazione, invece, gli sconti arrivano fino al 50%.