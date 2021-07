Hyundai, con Vitra Design Museum mobilità e sostenibilità

E' una nuova partnership triennale quella promossa da Hyundai e il Vitra Design Museum, a proposito di tecnologia, mobilità e sostenibilità. Grazie all'accordo, Hyundai ospiterà 5 mostre itineranti del Vitra Design Museum dal 2021 al 2023 nelle sedi di Hyundai Motorstudio in tutto il mondo. La partnership è stata pensata per rafforzare la presenza culturale del design e della tecnologia del futuro nelle sedi espositive di tutto il mondo e a favorire lo scambio culturale tra istituzioni creative in Europa e Corea del Sud. La partnership inizierà con la mostra "Hello, Robot. Design between Human and Machine" dal 3 agosto al 31 ottobre, presso lo Hyundai Motorstudio di Busan, in Corea del Sud, seguita da una mostra a Pechino.

Il Vitra Design Museum, fondato nel 1989 in Germania, è tra i principali musei di design al mondo ed è noto per le mostre che trattano temi contemporanei di grande rilevanza, come le tecnologie del futuro, la sostenibilità, la mobilità e la consapevolezza sociale. "Hello, Robot. Design between Human and Machine" esplora l'ampio spettro della tecnologia robotica e mette in mostra progetti che influenzano le interfacce tra esseri umani e macchine. Dal suo debutto nel 2017, la mostra ha girato l'Europa e ora farà la sua prima apparizione in Asia attraverso la partnership di Hyundai con il Vitra Design Museum.

La nuova mostra presenterà anche robot sviluppati da Hyundai, offrendo ai visitatori uno sguardo sullo stato attuale della tecnologia robotica e sul suo futuro nella società contemporanea.

"Hyundai continua a perseguire l'innovazione con investimenti nella mobilità e nella robotica - ha dichiarato Thomas Schemera, Vicepresidente Esecutivo e Capo della Divisione Customer Experience di Hyundai - cercando di reinventare la vita quotidiana delle persone sotto la nostra visione di Progress for Humanity. Insieme al Vitra Design Museum, presenteremo nuove opportunità legate a come il design innovativo possa migliorare l'impatto positivo della tecnologia sulla nostra vita quotidiana e offriremo al pubblico globale uno sguardo sul futuro della mobilità verso cui Hyundai Motor si sta muovendo".