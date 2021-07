Ricariche auto elettriche, primo impianto 50kw nel Trapanese

Sono i primi tre impianti di ricarica elettrica con una potenza di oltre 50kw in provincia di Trapani quelli inaugurati in via Rosario a Campobello di Mazara. A destinarli al pubblico è stata la 'Bono & Ditta Spa", azienda che si occupa di produzione di mosti concentrati e rettificati e succhi di frutta esportati in tutto il mondo. Le tre colonnine fruibili dai proprietari di mezzi elettrici sono state già inserite nel circuito "Nextcharge" e fanno parte del mega impianto fotovoltaico che la società ha installato nell'area adiacente a quella di produzione. Un campo con 2.195 pannelli ad alto rendimento. "Entro il 2025 vogliamo raggiungere il 90% di autonomia da fonti alternative di energia per quanto riguarda il fabbisogno aziendale" ha ribadito il vice presidente della società, Fabio Ditta. "La potenza superiore a 50kw consente di poter ottenere, in meno di un'ora, una carica pari all'80%" ha detto il presidente Salvatore Ditta.