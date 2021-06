Tesla: superate le 40 stazioni Supercharger in Italia

Tesla inaugura le nuove stazioni Supercharger di Brindisi, Catania, Oristano ed Olbia, raggiungendo il traguardo di 43 location nella penisola, con quasi 400 postazioni di ricarica ultra-veloce.

Le nuove stazioni Supercharger, aperte proprio a ridosso delle vacanze estive - si legge in un comunicato - sono situate in località turistiche importanti e rendono ancora più capillare l'infrastruttura di ricarica Tesla.

Le stazioni Supercharger appena inaugurate sono tutte nel sud della penisola e nelle isole. Le stazioni di Brindisi, Catania e Olbia sono Supercharger V3. I V3 sono la nuova generazione dei Supercharger, in grado di raggiungere picchi di potenza di 250 kW: a questa capacità, una Model 3 Long Range che ricarica a piena efficienza può recuperare fino a 120 km in 5 minuti. La stazione di Oristano è un Supercharger V2 con potenza di picco di 150 kW.