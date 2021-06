Free2Move eSolutions, al fianco di Jeep Wrangler 4xe

Free2Move eSolutions e Jeep insieme per la mobilità elettrica, anche in fuoristrada. La nuova Jeep Wrangler 4xe offre un sistema di propulsione ibrido plug-in che consente l'opzione di guida in modalità full-electric a zero emissioni e un'autonomia che può superare i 50 km nel ciclo urbano. Grazie all'unione delle competenze di Jeep e di Free2Move eSolutions (la joint venture tra Stellantis e Engie EPS nata con l'obiettivo di diventare leader a livello internazionale nella progettazione, realizzazione e fornitura di prodotti e servizi per l'e-mobility) nell'ambito delle offerte di ricarica ALL-e sono state create soluzioni integrate con un unico obiettivo comune: la più semplice e completa esperienza per il cliente.

Grazie a due pacchetti di mobilità, Basic ed Evo, il cliente di Wrangler 4xe potrà ricaricare la sua vettura presso le colonnine pubbliche e la propria abitazione con un unico importo mensile. Basic include la easyWallbox, il sistema di ricarica di facile utilizzo e installazione, dotato di cavo integrato e la ricarica per 2000 chilometri su una copertura di oltre il 75 per cento delle colonnine in Italia.

Evo è invece la versione all-inclusive che comprende la easyWallbox e la relativa installazione professionale (in modo da poter caricare il veicolo in maniera rapida sino a 7,4 kW), l'aumento di energia erogabile presso l'abitazione e la fornitura di energia 100 per cento green grazie all'operatore partner Wekiwi.

Inoltre, con Evo l'energia per la ricarica privata e pubblica arriva a coprire 4000 chilometri all'anno di percorrenza, al 100 per cento elettrica. Con questo pacchetto si usufruisce dell'incentivo governativo che rimborsa il 50 per cento dei costi: la pratica sarà completamente gestita da Free2Move eSolutions in modo da eliminare ogni preoccupazione al cliente, che pagherà esclusivamente l'importo al netto dell'incentivo.

Per entrambe le offerte è anche prevista l'installazione di easyCounter, il dispositivo che consentirà di monitorare i consumi relativi alle ricariche del veicolo. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito all-e.com e lo saranno presto sul sito jeep-official.it nonché presso la rete italiana dei concessionari Jeep.