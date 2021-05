Italo a fianco di Eraid, tour di auto elettriche

Italo accelera sulla mobilità sostenibile e diventa sponsor ufficiale di Eraid, manifestazione a tappe dedicata alle auto elettriche che si terrà dal 10 al 14 giugno tra Milano e la Versilia. Lo annuncia Ntv che ricorda che "Italo è da sempre un treno green, costruito con il 98% di materiali riciclabili, che assicura elevate prestazioni a favore dell'ambiente come il recupero e riutilizzo di energia e i ridotti consumi di Co2, come nessun altro mezzo a lungo percorrenza".

Eraid è una manifestazione in 4 tappe dedicata alle auto elettriche che, partendo da Milano e passando per l'autodromo di Monza attraverseranno l'Appenino Tosco-Emiliano e il Chianti, per terminare il percorso in Versilia. "I treni Italo - spiega Ntv - condividono con le auto di Eraid la propulsione elettrica e l'utilizzo di tecnologie sempre più efficienti a tutto vantaggio di un minore consumo energetico.